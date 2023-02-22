Волкановски – Махачеву: «Давай дадим людям то, чего они хотят»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву.

Ранее россиянин обратился к промоушену: «Кто следующий?»

«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», – написал австралиец.

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц

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6 комментариев

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Arcanar
Ответ уличный иуда
Но ведь есть риск что Волк проиграет. И тогда о реванше не будет идти речи, да и интерес у людей понизится. Поэтому лучше проводить реванш, пока противостояние в разгаре
Зачем это Алексу – понятно. Шанс (а он всегда есть) стать владельцем двух поясов одновременно, при этом ничего не теряя в случае поражения.
А что даст победа Исламу? Очередные разговоры, что застопорил дивизион? Что еле одолел малыша, выступающего не в своём весе, продолжая избегать Дариуша?
С учётом Рамадана бой будет не раньше августа. (Абу-Даби...август...только представил – уже вспотел). В общем, к времени Алекс (к слову, бывший тяж, полутяж,..., полулегковес) будет около года как в лёгком весе. Но всё равно хейтеры будут кричать, что малыш бился не в своём весе, поэтому на PFP Ислам претендовать не может.
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+1
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Анастасия Плинтусова
Ответ gosha7202@mail.ru
Волк если хочет моментальный реванш так сильно- пусть оставляет титул и официально поднимается в весе, а то он что-то сильно много хочет, чтобы из-за его желаний два дивизиона стояли на месте, у него был шанс- не воспользовался, хотя бой и был близким, но теперь жди очередь, либо поднимайся в весе и добивайся титульника
Ты прав Григорий
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Максим Ачкасов
Через бой давайте, хотелось бы с Дариушем посмотреть бой. Да и Волконавски бы с кем нибудь ещё из лёгкого, но ему ещё и свой пояс защищать надо
+1
0
+1
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gosha7202@mail.ru
Волк если хочет моментальный реванш так сильно- пусть оставляет титул и официально поднимается в весе, а то он что-то сильно много хочет, чтобы из-за его желаний два дивизиона стояли на месте, у него был шанс- не воспользовался, хотя бой и был близким, но теперь жди очередь, либо поднимайся в весе и добивайся титульника
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Ответ Дмитрий Терзи
Моментально устраивать реванш нехорошая идея. Волк должен защищать титул и выступать против временного чемпиона. Исламу должны дать Дариуша при победе над Оливейрой
Но ведь есть риск что Волк проиграет. И тогда о реванше не будет идти речи, да и интерес у людей понизится. Поэтому лучше проводить реванш, пока противостояние в разгаре
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Терзи
Моментально устраивать реванш нехорошая идея.
Волк должен защищать титул и выступать против временного чемпиона.
Исламу должны дать Дариуша при победе над Оливейрой
+4
-1
+3
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