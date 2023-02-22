Волкановски – Махачеву: «Давай дадим людям то, чего они хотят»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву.
Ранее россиянин обратился к промоушену: «Кто следующий?»
«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», – написал австралиец.
На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.
Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц
А что даст победа Исламу? Очередные разговоры, что застопорил дивизион? Что еле одолел малыша, выступающего не в своём весе, продолжая избегать Дариуша?
С учётом Рамадана бой будет не раньше августа. (Абу-Даби...август...только представил – уже вспотел). В общем, к времени Алекс (к слову, бывший тяж, полутяж,..., полулегковес) будет около года как в лёгком весе. Но всё равно хейтеры будут кричать, что малыш бился не в своём весе, поэтому на PFP Ислам претендовать не может.
Волк должен защищать титул и выступать против временного чемпиона.
Исламу должны дать Дариуша при победе над Оливейрой