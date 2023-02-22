Волкановски – Махачеву: «Давай дадим людям то, чего они хотят»

Чемпион UFC в полулегком весе обратился к чемпиону легкого дивизиона .

Ранее россиянин обратился к промоушену: «Кто следующий?»

«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», – написал австралиец.

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц