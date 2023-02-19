Вице-президент UFC – про ситуацию с Махачевым: «Австралийская комиссия единоборств сделала четкое заявление, что у них нет доказательств»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

Ранее боец Дэн Хукер и тренеры команды Алекса Волкановски предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Я думаю, Австралийская комиссия единоборств (АКЕ) сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде.

У АКЕ есть четкое правило, которое полностью запрещает капельницы для регидратации организма.

Так что не имел бы значения объем капельницы, не имело бы значение наличие медицинского назначения – это все равно запрещено», – сказал Новицки.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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2 комментария

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Kanan Jarrus
а вообще это все часть раскрутки боя) гои в это поверят и пойдут покупать трансляции 😂 азиз, волк, хукер, иззи и конечно же дана лысый сейчас угорают)
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Kanan Jarrus
хукер: но ведь… я же… ну… а как же мой твит? 😭
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