Вице-президент UFC – про ситуацию с Махачевым: «Австралийская комиссия единоборств сделала четкое заявление, что у них нет доказательств»

Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона легкого дивизиона .

Ранее боец Дэн Хукер и тренеры команды предположили, что Махачев после взвешивания перед титульным боем использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Я думаю, Австралийская комиссия единоборств (АКЕ) сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде.

У АКЕ есть четкое правило, которое полностью запрещает капельницы для регидратации организма.

Так что не имел бы значения объем капельницы, не имело бы значение наличие медицинского назначения – это все равно запрещено», – сказал Новицки.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?