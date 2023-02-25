Чейл Соннен: «Пару вещей надо уладить, но бой Махачева и Волкановски повторится»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен считает, что UFC организует реванш Исламу Махачеву и Алексу Волкановски.

«Никаких решений еще не принято. И никто: ни участники, ни СМИ, ни менеджеры, ни мамы, ни подруги, ни общество – никто не просил реванша Перейры против Адесаньи. Но это будет большой вечер.

Я говорю об этом, потому что все еще есть возможность для реванша Махачева и Волкановски. Пару вещей нужно уладить, но этот бой повторится», – сказал Соннен.

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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