Чейл Соннен: «Пару вещей надо уладить, но бой Махачева и Волкановски повторится»

Ветеран ММА Чейл Соннен считает, что UFC организует реванш и .

«Никаких решений еще не принято. И никто: ни участники, ни СМИ, ни менеджеры, ни мамы, ни подруги, ни общество – никто не просил реванша Перейры против Адесаньи. Но это будет большой вечер.

Я говорю об этом, потому что все еще есть возможность для реванша Махачева и Волкановски. Пару вещей нужно уладить, но этот бой повторится», – сказал Соннен.

На 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?