Майкл Чендлер: «Провел бы бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он»
Боец UFC Майкл Чендлер рассказал, в какой весовой категории хочет подраться с Конором Макгрегором.
Бойцы станут тренерами нового реалити-шоу The Ultimate Fighter, по окончании которого осенью проведут бой.
«Читал, что Дана Уайт сказал, что мы подеремся в легком весе. Но я даже не близок к легкой категории. Не люблю говорить о весе, который я сбрасываю перед поединками.
Я бы с удовольствием провел бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он. Полусредний вес – то, что нам нужно.
Однако не мне это решать. Конечно, у меня есть свои пожелания и предпочтения, но посмотрим, как все сложится», – сказал Чендлер.
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