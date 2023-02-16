Майкл Чендлер: «Провел бы бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он»

Боец UFC Майкл Чендлер рассказал, в какой весовой категории хочет подраться с .

Бойцы станут тренерами нового реалити-шоу The Ultimate Fighter, по окончании которого осенью проведут бой.

«Читал, что Дана Уайт сказал, что мы подеремся в легком весе. Но я даже не близок к легкой категории. Не люблю говорить о весе, который я сбрасываю перед поединками.

Я бы с удовольствием провел бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он. Полусредний вес – то, что нам нужно.

Однако не мне это решать. Конечно, у меня есть свои пожелания и предпочтения, но посмотрим, как все сложится», – сказал Чендлер.

Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»

Майкл Биспинг: «Увидим ли мы Конора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно, да. Вероятность 100%»