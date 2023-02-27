Физиев не будет требовать титульный бой в случае победы над Гейджи: «Я готов подождать»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался о перспективах в случае победы над Джастином Гейджи.

«Я нахожусь в хорошем положении. Но я не расстроюсь, если Оливейра получит титульник раньше меня. Он этого заслуживает.

Если же Дариуш победит Оливейру, то также будет достоин титульного шанса. На все 150 процентов. Не хочу быть препятствием на его пути. Я готов подождать», – сказал Физиев.

Бой между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи пройдет 18 марта в Лондоне.

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2 комментария

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Arcanar
5 за скромность, но если серьёзно, то в случае победы Оливейры вполне можно было бы организовать реванш с Волкановски. Ибо деклассированный Исламом бразил столь быстрого реванша не заслуживает. И чтобы Алексу не скакать по весам лишний раз. Тем более, вроде как, не прочь оба.
Если же победит Дариуш, то тут согласен с Рафом, железные 150%. Перс и так уже заждался титульника. И Дэйна давно бы его уже организовал, если бы №1 PFP не требовал боя с чемпионом лёгкого чуть ли не с прошлого лета.
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Алексей Кожакин
достойно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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