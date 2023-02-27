Физиев не будет требовать титульный бой в случае победы над Гейджи: «Я готов подождать»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался о перспективах в случае победы над Джастином Гейджи.

«Я нахожусь в хорошем положении. Но я не расстроюсь, если Оливейра получит титульник раньше меня. Он этого заслуживает.

Если же Дариуш победит Оливейру, то также будет достоин титульного шанса. На все 150 процентов. Не хочу быть препятствием на его пути. Я готов подождать», – сказал Физиев.

Бой между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи пройдет 18 марта в Лондоне.

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