Алджамейн Стерлинг: «У Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался насчет амбиций легковеса Майкла Чендлера.

«Я думаю, что у Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC. Но он должен собрать свой бойцовский IQ и выяснить: он хочет быть артистом или победить?…

Ты же не хочешь, чтобы люди рассказывали о тебе истории у костра: «Этот Майкл Чендлер был так хорош, он мог быть тем или этим...»

У нас есть парень, как Чендлер, который может ударить, как «Железный» Майк Тайсон, и в то же время, при необходимости, борется со своей слабостью… У Майкла Чендлера были «шоу» в прошлом. Если Чендлер готов проявиться, то он победит », – считает Стерлинг.

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