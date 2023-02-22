Алджамейн Стерлинг: «У Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался насчет амбиций легковеса Майкла Чендлера.
«Я думаю, что у Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC. Но он должен собрать свой бойцовский IQ и выяснить: он хочет быть артистом или победить?…
Ты же не хочешь, чтобы люди рассказывали о тебе истории у костра: «Этот Майкл Чендлер был так хорош, он мог быть тем или этим...»
У нас есть парень, как Чендлер, который может ударить, как «Железный» Майк Тайсон, и в то же время, при необходимости, борется со своей слабостью… У Майкла Чендлера были «шоу» в прошлом. Если Чендлер готов проявиться, то он победит Конора», – считает Стерлинг.
Бейдер будет ассистентом Чендлера в новом сезоне The Ultimate Fighter
Но нету iQ