Алджамейн Стерлинг: «У Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался насчет амбиций легковеса Майкла Чендлера.

«Я думаю, что у Чендлера есть все инструменты в мире, чтобы стать чемпионом UFC. Но он должен собрать свой бойцовский IQ и выяснить: он хочет быть артистом или победить?… 

Ты же не хочешь, чтобы люди рассказывали о тебе истории у костра: «Этот Майкл Чендлер был так хорош, он мог быть тем или этим...»

У нас есть парень, как Чендлер, который может ударить, как «Железный» Майк Тайсон, и в то же время, при необходимости, борется со своей слабостью… У Майкла Чендлера были «шоу» в прошлом. Если Чендлер готов проявиться, то он победит Конора», – считает Стерлинг.

Бейдер будет ассистентом Чендлера в новом сезоне The Ultimate Fighter

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7 комментариев

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Puki
Ответ pasha_t
Не пойму критикуешь его или нет)
Ненене чендлер крут, почему-то но он мне напоминает Билеты джей Пенна
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Puki
Ответ Александр Александров
не, в юфс за пояс платят
Ну есть пример демитриуса джонсона , который на протяжении карьеры вел себя тихо спокойно, и где то я читал что ему даже не платили за платные трансляции
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emir spahic
Да всё уже. У него остался максимум год, дальше спад. И будет как Фергюсон от всех подряд отлетать.
+1
0
+1
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Александр Александров
Ответ Puki
Люди платят за зрелище, а не за пояс, пенсия не загорами
не, в юфс за пояс платят
0
-1
-1
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pasha_t
У Майка есть инструменты
Но нету iQ
+2
-1
+1
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pasha_t
Ответ Puki
Люди платят за зрелище, а не за пояс, пенсия не загорами
Не пойму критикуешь его или нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Puki
Люди платят за зрелище, а не за пояс, пенсия не загорами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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