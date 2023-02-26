Физиев – о Махачеве: «Я раньше думал, что он силен везде. Теперь увидел его минусы»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиева оценил выступление Ислама Махачева в бое с Алексом Волкановски, в котором Махачев победил единогласным решением судей.

«Я увидел все его минусы, о которых думал. Его слабости, что он плохо делает в бое.

Иногда я раньше смотрел на него: «О, он силен везде!» И в этом бою я увидел, что он силен, но не везде», – сказал Физиев.

Физиев призвал изменить принцип начисления очков в партере: «Махачев держал Волкановски без ущерба – это чушь какая-то»

 

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2 комментария

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Ислам Ибрагимов
Ответ Azamat Abdukadyroff
Он слаб только в Австралии
В реванше Ислам на нём живого места не оставит🦅
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
Он слаб только в Австралии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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