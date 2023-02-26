Физиев – о Махачеве: «Я раньше думал, что он силен везде. Теперь увидел его минусы»
Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиева оценил выступление Ислама Махачева в бое с Алексом Волкановски, в котором Махачев победил единогласным решением судей.
«Я увидел все его минусы, о которых думал. Его слабости, что он плохо делает в бое.
Иногда я раньше смотрел на него: «О, он силен везде!» И в этом бою я увидел, что он силен, но не везде», – сказал Физиев.
Физиев призвал изменить принцип начисления очков в партере: «Махачев держал Волкановски без ущерба – это чушь какая-то»
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