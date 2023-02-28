Павлович станет резервным бойцом поединка Джонс – Ган (Бретт Окамото)

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович будет страховать бой за вакантный титул между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Павлович наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Джонс и Ган по каким-либо причинам не примут участие в поединке.

Бой американца и француза 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

Официально: Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

Джон Джонс: «Ган дрался только с неповоротливыми боксерами»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MoRo
Вот с этими ребятами как будто поинтересней бои ,чем с Блейдсом. Блейдс очень неприятный,будет залеживать. А эти ребята ударники, а в стойке с павловичем и минуту отстоять - подвиг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ MoRo
Миочичу 40 лет, видимо он надеется на последний бой в карьере и он должен быть за титул, может за заслуги и дадут
Ну может и дадут, но не похоже, что его будут потом тасовать) Тоже думаю, что парень уже мечтает о покое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MoRo
Ответ ɔculpa
Какой к чёрту Миочич. Миочич два года не дерётся уже, и судя по тишине из его лагеря, особо он и не планирует.
Миочичу 40 лет, видимо он надеется на последний бой в карьере и он должен быть за титул, может за заслуги и дадут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Марк Рейман
Реально самый лучший шанс на титул, иначе потом в UFC начнут тасовать трио Ган-Джонс-Миочич в различных вариациях.
Какой к чёрту Миочич. Миочич два года не дерётся уже, и судя по тишине из его лагеря, особо он и не планирует.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Рейман
Реально самый лучший шанс на титул, иначе потом в UFC начнут тасовать трио Ган-Джонс-Миочич в различных вариациях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EAstman
Красава!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий