Павлович станет резервным бойцом поединка Джонс – Ган (Бретт Окамото)
Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович будет страховать бой за вакантный титул между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
Павлович наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Джонс и Ган по каким-либо причинам не примут участие в поединке.
Бой американца и француза 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.
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