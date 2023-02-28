Павлович станет резервным бойцом поединка Джонс – Ган (Бретт Окамото)

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович будет страховать бой за вакантный титул между и . Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Павлович наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Джонс и Ган по каким-либо причинам не примут участие в поединке.

Бой американца и француза 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

Официально: Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

Джон Джонс: «Ган дрался только с неповоротливыми боксерами»