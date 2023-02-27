Официально: Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Fight Night 223.

В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

Павлович не проигрывал с 2018 года. В последний раз россиянин дрался в декабре, нокаутировав Тая Туивасу на 54-й секунде боя. Блейдс идет на серии из трех побед.

Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»

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7 комментариев

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Вадим Киреев
У кого сиськи больше тот и победит
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Анатолий
Сергей силен и у него большие шансы, учитывая невезение Кертиса в боях, когда уже вот вот и все, добрался до своей цели. Всегда оступается
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Большое сердце Неймара
этот терминатор заслужил право биться за пояс. он сейчас самый зрелищный боец
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Oleg Where
Ответ Большое сердце Неймара
удачи Сергею, а дальше титульник
Если Джонс пройдет Гана, то он получит проходной бой с Миочичем, а не с этим терминатором..
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Большое сердце Неймара
удачи Сергею, а дальше титульник
+2
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+2
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alex8585
Хароош!
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Ussaev M
let’s go
0
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