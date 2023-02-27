Официально: Павлович и Блейдс возглавят UFC Fight Night 223

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Fight Night 223.

В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

Павлович не проигрывал с 2018 года. В последний раз россиянин дрался в декабре, нокаутировав Тая Туивасу на 54-й секунде боя. Блейдс идет на серии из трех побед.

Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»