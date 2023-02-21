Джон Джонс: «Положил глаз на Стипе Миочича. Люди считают его величайшим тяжеловесом всех времен»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, с кем хочет подраться, если победит Сирила Гана.

Бой за вакантный титул в тяжелом весе между бойцами пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

«Стипе Миочич станет отличным вызовом. Конечно, я не смотрю за спину Сирилу Гану: передо мной стоит большая задача, но я положил глаз на Миочича. Люди считают его величайшим тяжеловесом всех времен.

Для меня честь возможность подраться с таким человеком. Шанс победить такого парня станет чем-то действительно особенным. Я хочу это сделать.

Желаю укрепить свое наследие. Знаю, что должен драться с лучшими. Пока Стипе в игре, он будет моей следующей целью», – сказал Джонс.

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3 комментария

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stalnoii
За спину посмотрел, а там беда...
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Камаз Обоев
Джонс раскатает Гана и Миочича в один вечер.
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Kanan Jarrus
еще лет 5 и мистер туринабол его положит даже без допинга
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-3
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