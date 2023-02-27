Джон Джонс: «Ган дрался только с неповоротливыми боксерами»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс раскритиковал оппозицию Сирила Гана.

«Три последних соперника Гана совершенно не умели защищаться. Эти ребята не смогли бы увернуться от удара, даже если бы их жизнь стояла на кону. Он дрался только с неповоротливыми боксерами», – написал американец в социальных сетях.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Джонс – про бой с Ганом: «Лучший способ для Сирила продержаться со мной пять раундов – попытаться устоять на ногах»