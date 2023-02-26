Физиев призвал изменить принцип начисления очков в партере: «Махачев держал Волкановски без ущерба – это чушь какая-то»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиева на примере боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски попытался объяснить несовершенство правил подсчета очков.

По мнению Физиева, судьи должны иначе оценивать контроль в партере без нанесения ущерба оппоненту.

«Я считаю, что они должны изменить кое-какие правила. Когда ты забираешь спину и просто сидишь там, контроль ради контроля, не атакуешь, не наносишь ущерб – это чушь какая-то.

Они должны поменять это. Ты не можешь просто сидеть со спины и контролировать просто ради того, чтобы контролировать.

Они должны поменять правило. Нельзя отдавать раунд за то, что ты просто держишь со спины.

Окей, если бы он наносил ущерб, дрался бы, как Хабиб. Когда Хабиб забирал позиции, он наносил удары, разносил соперникам лица», – сказал Физиев.

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13 комментариев

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Yavich
По мне так вообще надо полностью менять систему оценки боёв. Ведь по сути её просто скопировали с бокса, что совсем неправильно. Во-первых, в боксе проще оценивать раунды - кто больше попадал, тот и выиграл, а в ММА и удары, и борьба, и всё что можно. Во-вторых, в боксе раундов больше, а в ММА в большинстве матчей их вообще всего три, и если например судья снимает с бойца очко, то это уже вообще ломает весь бой.

В идеале надо чтобы судьи оценивали разные компоненты боя, и/или давали не только оценку по раундам, но и по общему впечатлению.
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Экочёрт 4000
Ответ madtank
Вроде бы уже об этом говорили, что контроль ради контроля, будь то в партере или у сетки, считается в самую последнюю очередь, но каждый судья все равно судит по своему. К тому же есть много ньюансов типа "смотрите я что то делаю в партере, улучшаю позицию там или еще че, вощим придумайте сами"
>но каждый судья все равно

отдает победу в раунде за контроль

классический сценарий - одеяло легло на соперника (или обняло сзади и обнюхивает спину), не бьет, не выходит на прием, соперник в это время ковыряет неакцентированными тычками
раунд в 9 случаях из 10 отдадут одеялу
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Tsamourlidis_mufc
Предлагаю научить выбираться из партера для начисления очков
+1
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+1
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sanek maloi
Так правила давно уже работают в пользу борцунов. Поэтому любителей занюхать бандаж соперника, нужно выносить красиво, как Масвидаль в свое время Беню.)
+2
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+2
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Экочёрт 4000
всё по делу сказал
все эти гамроты, сторли и прочий хлам получают победы вообще ни за что
+2
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+2
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Мага осторожный
Ответ realsila
кто против этого, идите смотреть бокс
барбу сматри
+3
0
+3
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madtank
Вроде бы уже об этом говорили, что контроль ради контроля, будь то в партере или у сетки, считается в самую последнюю очередь, но каждый судья все равно судит по своему. К тому же есть много ньюансов типа "смотрите я что то делаю в партере, улучшаю позицию там или еще че, вощим придумайте сами"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
realsila
кто против этого, идите смотреть бокс
0
-8
-8
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Bleffinho
абсолютно правильно. Партер без ударов и проведения болевого не должен считаться преимуществом
+5
-1
+4
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Арни Терминатор
Ответ Kanan Jarrus
предлагаю начинать все бои в партере, то, что все начинается в стойке - чушь какая-то
А я предлагаю ,если не вырубил то не посчитать удар как значимый. 😀
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-7
-7
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Kanan Jarrus
предлагаю начинать все бои в партере, то, что все начинается в стойке - чушь какая-то
+11
-6
+5
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Артём Сергеев
чушь какая то, это обнимашки на пол боя, где ты удердживаешь соперника и тебе начисляются еще очки. Если учесть еще адскую весосгонку, после которой борцухи в полтора раза больше соперников, то это вообще бред, сказал бы спасибо, что с этим не борются пока
+9
-4
+5
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Spirt Ru
Красавчик! Не боится высказать своё мнение. Ударникам,такая тема с удержанием в партере без нанесения ущерба невыгодна. Да,и организаторам тоже,я думаю. Почему, действительно не изменят правила, чтобы поднимать в стойку. У,Волка вполне были бы шансы тогда.
+11
-3
+8
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