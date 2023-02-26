Физиев призвал изменить принцип начисления очков в партере: «Махачев держал Волкановски без ущерба – это чушь какая-то»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиева на примере боя и попытался объяснить несовершенство правил подсчета очков.

По мнению Физиева, судьи должны иначе оценивать контроль в партере без нанесения ущерба оппоненту.

«Я считаю, что они должны изменить кое-какие правила. Когда ты забираешь спину и просто сидишь там, контроль ради контроля, не атакуешь, не наносишь ущерб – это чушь какая-то.

Они должны поменять это. Ты не можешь просто сидеть со спины и контролировать просто ради того, чтобы контролировать.

Они должны поменять правило. Нельзя отдавать раунд за то, что ты просто держишь со спины.

Окей, если бы он наносил ущерб, дрался бы, как Хабиб. Когда Хабиб забирал позиции, он наносил удары, разносил соперникам лица», – сказал Физиев.

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