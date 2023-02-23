Махачев – об обвинениях Хукера: «Я бы мог создать ему проблемы. Это несерьезный поступок»

Теги допинг UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал несостоятельными обвинения Дэна Хукера в нарушении антидопинговых правил.

Ранее новозеландский легковес UFC и одноклубник Алекса Волкановски предположил, что Махачев использует капельницу для восстановления после весогонки, что запрещено правилами.

«Думаю, что некоторые бойцы составили о нем плохое мнение после этого момента, будто он пытается свое поражение замазать этим. Думаю, не только я, а все остальные люди отметили, что это несерьезный поступок.

Я вот дальше не стал разбираться, хотя мог бы ему создать проблемы, потому что он обвинял меня просто без каких-либо доказательств. Я уже не стал углубляться», – сказал Махачев. 

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4 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ sanek maloi
Создай толпой, снимите на камеру и выложите в интернет,как вы любите) может какой нибудь "Конор" за него впишется, тем самым повысишь свою нулевую медийность. С Хабибом наверняка обсуждали такой вариант.
и чикен и хукер были унижены дагестанцами в октагоне 1 на 1. здесь речь идет о судебном разбирательстве для особо одаренных.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Создай толпой, снимите на камеру и выложите в интернет,как вы любите) может какой нибудь "Конор" за него впишется, тем самым повысишь свою нулевую медийность. С Хабибом наверняка обсуждали такой вариант.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammet Movlamov
Ответ skorpion n
суд?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
суд?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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