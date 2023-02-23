Махачев – об обвинениях Хукера: «Я бы мог создать ему проблемы. Это несерьезный поступок»

Чемпион UFC в легком весе назвал несостоятельными обвинения Дэна Хукера в нарушении антидопинговых правил.

Ранее новозеландский легковес UFC и одноклубник предположил, что Махачев использует капельницу для восстановления после весогонки, что запрещено правилами.

«Думаю, что некоторые бойцы составили о нем плохое мнение после этого момента, будто он пытается свое поражение замазать этим. Думаю, не только я, а все остальные люди отметили, что это несерьезный поступок.

Я вот дальше не стал разбираться, хотя мог бы ему создать проблемы, потому что он обвинял меня просто без каких-либо доказательств. Я уже не стал углубляться», – сказал Махачев.

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