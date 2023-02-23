Махачев – об обвинениях Хукера: «Я бы мог создать ему проблемы. Это несерьезный поступок»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал несостоятельными обвинения Дэна Хукера в нарушении антидопинговых правил.
Ранее новозеландский легковес UFC и одноклубник Алекса Волкановски предположил, что Махачев использует капельницу для восстановления после весогонки, что запрещено правилами.
«Думаю, что некоторые бойцы составили о нем плохое мнение после этого момента, будто он пытается свое поражение замазать этим. Думаю, не только я, а все остальные люди отметили, что это несерьезный поступок.
Я вот дальше не стал разбираться, хотя мог бы ему создать проблемы, потому что он обвинял меня просто без каких-либо доказательств. Я уже не стал углубляться», – сказал Махачев.
Махачев об общении с футболистами: «Переписываюсь с Бензема, подписан на Мане»
Махачев – о доходах Хасбика по версии Forbes: «Верю, что он мог и больше заработать»
4 комментария