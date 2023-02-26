Брат Забита – о переходе в UFC: «Возможно, перейду через пару боев»

Полулегковес Bellator Хасан Магомедшарипов заявил, что думает о переходе в UFC, где раньше дрался его брат .

Сейчас Магомедшариров-младший идет на серии из трех побед в Bellator.

«Я хотел бы драться в UFC, но мне нравится Bellator. Они хорошо работают со мной. Возможно, через пару боев я перейду в UFC.

У меня по нынешнему контракту остался еще один поединок. Посмотрим, как сложится. Может быть, я останусь здесь, а может – уйду в », – сказал Магомедшарипов.

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