Амосов считает себя лучшим полусредневесом мира: «Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – №1»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Bellator Ярослав Амосов Bellator 291 Логан Сторли Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов ответил на вопрос о лучшем полусредневесе планеты.

«Конечно, да. Я лучший. Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – номер один. Я здесь. Если чемпион UFC хочет драться, пусть приходит в Bellator», – сказал Амосов.

Амосов разгромил по очкам Логана Сторли в главном событии Bellator 291, защитив титул чемпиона в полусреднем весе.

Амосов победил Сторли и защитил пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе

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9 комментариев

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Иса Умаров
ну начинается комплекс неполноценности бойцов белике и самого белике)))) мы как уфс, мы то мы это)) и другие организации так же говорят вме время)) это еще раз доказывает что бойцы уфс и сам гас выше лучше ))) они себя даже и не сравнивают с другими организациями)
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sanek maloi
Ответ Aram Ambarsumyan
Хватит нести чушь! Сейчас UFC вне конкуренции!
Не надо тут наговаривать, АСА скоро доломают хребет вашему UFC)))
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Aram Ambarsumyan
Хватит нести чушь! Сейчас UFC вне конкуренции!
+1
-2
-1
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realsila
Ответ SoWeTo
При всем при этом я действительно считаю, что Амосов мог бы победить Эдвардса. Не знаю насчёт Усмана, но Леона — да
никогда в жизни
+2
-2
0
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Олег Акимов
Ответ askarik1992
Амосов бред сказал))) беллатор по популярности и рядом не стоит с юфс
Зато по зарплате скорее ему выгодно держать пояс Беллатор, а не идти в забег за плясом UFC.
+4
0
+4
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SoWeTo
При всем при этом я действительно считаю, что Амосов мог бы победить Эдвардса. Не знаю насчёт Усмана, но Леона — да
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Амосов бред сказал))) беллатор по популярности и рядом не стоит с юфс
+6
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+3
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Kanan Jarrus
кто это?
0
-3
-3
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уличный иуда
Вроде бой в одну калитку прошел, а последствия оказались на Амосове
+8
-3
+5
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