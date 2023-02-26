Амосов считает себя лучшим полусредневесом мира: «Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – №1»

Чемпион Bellator в полусреднем весе ответил на вопрос о лучшем полусредневесе планеты.

«Конечно, да. Я лучший. Нам не нужен чемпион . Bellator – номер один. Я здесь. Если чемпион UFC хочет драться, пусть приходит в Bellator», – сказал Амосов.

Амосов разгромил по очкам Логана Сторли в главном событии Bellator 291, защитив титул чемпиона в полусреднем весе.

Амосов победил Сторли и защитил пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе