Амосов считает себя лучшим полусредневесом мира: «Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – №1»
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов ответил на вопрос о лучшем полусредневесе планеты.
«Конечно, да. Я лучший. Нам не нужен чемпион UFC. Bellator – номер один. Я здесь. Если чемпион UFC хочет драться, пусть приходит в Bellator», – сказал Амосов.
Амосов разгромил по очкам Логана Сторли в главном событии Bellator 291, защитив титул чемпиона в полусреднем весе.
Амосов победил Сторли и защитил пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе
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