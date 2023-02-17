Спивак – о проигрыше Федора Бейдеру: «Мне 28, и у меня уже что-то болит. А тут человеку 46 лет»
Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает возраст причиной поражения Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.
Федор проиграл техническим нокаутом в первом раунде, после чего ушел из смешанных единоборств.
«Представляете, мне 28 лет, и я думаю, что у меня что-то болит. А человеку 46 лет, он почти на 20 лет меня старше.
Можно понять, что там вообще капец, что у него происходит. Поэтому я c понимаем отношусь. Думаю, травмы повлияли.
Я слышал, Валентин Молдавский говорил, что он сбор на одной ноге пропрыгал. Понимаете, это все в совокупности помешало Федору», – сказал Спивак.
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