Спивак – о проигрыше Федора Бейдеру: «Мне 28, и у меня уже что-то болит. А тут человеку 46 лет»

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает возраст причиной поражения в бою с за титул в тяжелом весе.

Федор проиграл техническим нокаутом в первом раунде, после чего ушел из смешанных единоборств.

«Представляете, мне 28 лет, и я думаю, что у меня что-то болит. А человеку 46 лет, он почти на 20 лет меня старше.

Можно понять, что там вообще капец, что у него происходит. Поэтому я c понимаем отношусь. Думаю, травмы повлияли.

Я слышал, Валентин Молдавский говорил, что он сбор на одной ноге пропрыгал. Понимаете, это все в совокупности помешало Федору», – сказал Спивак.

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