Спивак – о проигрыше Федора Бейдеру: «Мне 28, и у меня уже что-то болит. А тут человеку 46 лет»

Теги UFC Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает возраст причиной поражения Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

Федор проиграл техническим нокаутом в первом раунде, после чего ушел из смешанных единоборств.

«Представляете, мне 28 лет, и я думаю, что у меня что-то болит. А человеку 46 лет, он почти на 20 лет меня старше.

Можно понять, что там вообще капец, что у него происходит. Поэтому я c понимаем отношусь. Думаю, травмы повлияли.

Я слышал, Валентин Молдавский говорил, что он сбор на одной ноге пропрыгал. Понимаете, это все в совокупности помешало Федору», – сказал Спивак.

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5 комментариев

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Ян Дружинин
Старый мог мешков дубасить но он выбрал другой путь
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sanek maloi
Ответ mario-romario
А зачем на бой тогда выходил? Печально что деньги важнее чести.
Да какие деньги? Ему у топов выиграть уже тупо здоровье не позволяет. Кто бы что не говорил, Федор ушел красиво, а не победил Бигфута или ещё какого ветерана, на красной площади, с уважением пришли провожать Легенды мма прошлых лет.
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Kanan Jarrus
митриону 45 вроде, вердуму 45, средневесу хендерсону вообще 52
к чему эти неловкие попытки оправдать циркача емелю
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Фрэнк Канистра
Ответ mario-romario
А зачем на бой тогда выходил? Печально что деньги важнее чести.
А что он такого бесчестного совершил? ну проиграл чемпиону, очень хорошему бойцу. Это не стыдно. Наоборот, на мой взгляд, он бы мог тут у нас еще мешков околачивать выбрать легкий путь, педалировать свою популярность - а он вышел во второй лучшей заокеанской лиге против чемпиона. Да, проиграл. Да, без шансов. Но "бесчестного" я тут ничего не вижу.
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mario-romario
А зачем на бой тогда выходил? Печально что деньги важнее чести.
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