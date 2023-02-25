Bellator 291: Амосов против Сторли, Магомедшарипов – Хадсон и другие бои
25 февраля в Дублине (Ирландия) пройдет турнир Bellator 291.
В главном событии вечера состоится бой чемпиона полусреднего веса Ярослава Амосова (26-0) и Логана Сторли (14-1).
На турнире также подерутся Хасан Магомедшарипов (7-0) и Рафаэль Хадсон (6-4).
Другие бои:
Педро Карвальо (12-6) vs Джереми Кеннеди (20-3);
Питер Куилли (12-7-1) vs Брайс Логан (12-7);
Шинейд Кавана (8-5) vs Джанай Хардинг (6-7).
Трансляция Bellator 291 пройдет на сервисе Showtime. Прелимы начнутся в 19:30 по московскому времени. Начало основного карда в 00:00.
Комментарии