Боец Bellator Магомедшарипов – об ACA: «Глубина состава у них лучше, чем у нас»

Теги Bellator ACA Хасан Магомедшарипов Бокс/MMA/UFC

Непобежденный боец Bellator Хасан Магомедшарипов поделился мыслями о возможном турнире между его промоушеном и лигой ACA.

«Мне самому стало интересно, когда я узнал, что ACA бросил вызов, и в Bellator вроде не против. С удовольствием бы посмотрел. 50 на 50 в весовых категориях на 65 или 70 кг.

Именно среди чемпионов турнир был бы очень конкурентным, а если брать номера с третьего по пятый, ACA выигрывает. Глубина состава у ACA лучше. Очень высокая конкуренция», – сказал Магомедшарипов.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
объективно, беллатор второсортный промоушен
не смотрел ни одного их турнира, скука
0
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-3
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уличный иуда
Глубина химии там тоже на должном уровне)))
+3
0
+3
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