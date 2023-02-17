Боец Bellator Магомедшарипов – об ACA: «Глубина состава у них лучше, чем у нас»

Непобежденный боец Bellator Хасан Магомедшарипов поделился мыслями о возможном турнире между его промоушеном и лигой ACA.

«Мне самому стало интересно, когда я узнал, что ACA бросил вызов, и в Bellator вроде не против. С удовольствием бы посмотрел. 50 на 50 в весовых категориях на 65 или 70 кг.

Именно среди чемпионов турнир был бы очень конкурентным, а если брать номера с третьего по пятый, ACA выигрывает. Глубина состава у лучше. Очень высокая конкуренция», – сказал Магомедшарипов.

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