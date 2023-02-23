Никита Крылов: «Для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия. Это действительно одна нация, если кто-то не знал»

Российский боец UFC украинского происхождения Никита Крылов заявил, что не считает украинцев и русских разными национальностями.

«Я думаю, что в целом все постсоветское пространство будет наблюдать за ММА в эти выходные, поддерживать [25 февраля он подерется с Логаном Сторли на 291], поддерживать меня, и для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия.

Это действительно одна нация, если кто-то не знал. Поэтому, я с радостью буду наблюдать за боем Ярослава Амосова, если это не пересечется с нашим поединком и у меня будет такая возможность. Я желаю ему удачи», – сказал Крылов.

В ночь на 26 февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном в главном событии UFC Fight Night 220.

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