Никита Крылов: «Для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия. Это действительно одна нация, если кто-то не знал»
Российский боец UFC украинского происхождения Никита Крылов заявил, что не считает украинцев и русских разными национальностями.
«Я думаю, что в целом все постсоветское пространство будет наблюдать за ММА в эти выходные, поддерживать Ярослава Амосова [25 февраля он подерется с Логаном Сторли на Bellator 291], поддерживать меня, и для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия.
Это действительно одна нация, если кто-то не знал. Поэтому, я с радостью буду наблюдать за боем Ярослава Амосова, если это не пересечется с нашим поединком и у меня будет такая возможность. Я желаю ему удачи», – сказал Крылов.
В ночь на 26 февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном в главном событии UFC Fight Night 220.
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Какой один народ с разной культурой, языками и даже ментальностью?
Общие 300 лет истории, родственные связи и все такое - это нормально для соседей, но это не один народ.
Даже этнически у украинцев много польских и тюрских корней, они визуально более смуглые. У русских много финно-угорских корней.
Пока будет мантра про одиннарот - будет продолжаться вся эта канитель, даже если не будет военных действий. Отказывать десяткам миллионов человек в идентичности в 21 веке - это дикость.
Все равно что сказать хорваты и сербы один народ. Ирландцы и шотландцы - это англичане. Австрийцы - это немцы. И прочая чушь.