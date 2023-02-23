Никита Крылов: «Для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия. Это действительно одна нация, если кто-то не знал»

Теги UFC Bellator Никита Крылов Ярослав Амосов Логан Сторли Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC украинского происхождения Никита Крылов заявил, что не считает украинцев и русских разными национальностями.

«Я думаю, что в целом все постсоветское пространство будет наблюдать за ММА в эти выходные, поддерживать Ярослава Амосова [25 февраля он подерется с Логаном Сторли на Bellator 291], поддерживать меня, и для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия.

Это действительно одна нация, если кто-то не знал. Поэтому, я с радостью буду наблюдать за боем Ярослава Амосова, если это не пересечется с нашим поединком и у меня будет такая возможность. Я желаю ему удачи», – сказал Крылов.

В ночь на 26 февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном в главном событии UFC Fight Night 220.

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16 комментариев

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Пётр Цыганков
Хихли и бендеривцы будут утверждать, шо це брехня.
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lexx_sharingan
Ответ Висита Эльмурзаев
Почему про "одну нацию" говорят только русские? это яный признак того, что есть попытка отрицать украинцев как народ.
Ну чисто так, может ты жил в Украине, и точно знаешь чё как?
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Spirt Ru
Ну,после нападения на них,россияне будут для украинцев врагами на многие поколения.
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Висита Эльмурзаев
Ответ j30
здесь речь идет о истории менталитете самоидетичности , покопайся в истории часть украины восточная это исконно российские земли и народ, и они остались там потому что ельцин и еще два деда собрались в каком то лесу белорусском и решили так за всех людей которые там живут
с такой логикой, большая часть России - это исконно монгольские земли, улавливаешь бредовость своих слов?
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Тосканский_Виноградник
Это не одна нация, а родственные народы со схожей культурой, в которой есть и различия. Не нужно соединять несоединимое. Зад0лб@ли.
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Salat_78
Ответ j30
здесь речь идет о истории менталитете самоидетичности , покопайся в истории часть украины восточная это исконно российские земли и народ, и они остались там потому что ельцин и еще два деда собрались в каком то лесу белорусском и решили так за всех людей которые там живут
-))))) что такое исконно? учите уже историю, хоть чуть чуть
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Reece24
Да нет никакого одного народа и никогда не было, разве последний год это не показал?
Какой один народ с разной культурой, языками и даже ментальностью?
Общие 300 лет истории, родственные связи и все такое - это нормально для соседей, но это не один народ.
Даже этнически у украинцев много польских и тюрских корней, они визуально более смуглые. У русских много финно-угорских корней.

Пока будет мантра про одиннарот - будет продолжаться вся эта канитель, даже если не будет военных действий. Отказывать десяткам миллионов человек в идентичности в 21 веке - это дикость.

Все равно что сказать хорваты и сербы один народ. Ирландцы и шотландцы - это англичане. Австрийцы - это немцы. И прочая чушь.
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MAKS$$
О почему вы не можете понят что украинцев совсем не волнует то что думают Русские, они не считают себя Русскими а Русских Украинцами
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SantexnikShow
Ответ Висита Эльмурзаев
Почему про "одну нацию" говорят только русские? это яный признак того, что есть попытка отрицать украинцев как народ.
Потому что попробуй сказать такое Украинский боец или кто угодно ещё - сразу заклюют и открестятся от него
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j30
Ответ Висита Эльмурзаев
Почему про "одну нацию" говорят только русские? это яный признак того, что есть попытка отрицать украинцев как народ.
здесь речь идет о истории менталитете самоидетичности , покопайся в истории часть украины восточная это исконно российские земли и народ, и они остались там потому что ельцин и еще два деда собрались в каком то лесу белорусском и решили так за всех людей которые там живут
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Мадина Уйгурова
Ну не знаю. Общалась с украинцами, во первых они и внешне часто отличаются, у них более чернявые девушки, а во вторых в плане отношения к государству другие. сколько там майданов было и т.д
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reteka
Он не прав. На западе Украины все какие-то чернявые. То ли евреи, то ли арабы, а может вообще грузины.
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Висита Эльмурзаев
Почему про "одну нацию" говорят только русские? это яный признак того, что есть попытка отрицать украинцев как народ.
+3
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-6
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Андоррский почтальон
Более того, людей, у которых намешана и русская, и украинская кровь, наверное, не меньше, чем чистокровных русских и украинцев.
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SEVEN_
Уже нет)
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-3
-2
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"Iron"
Удачи Никите!
+7
-3
+4
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