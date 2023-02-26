Уайт – про Валентину Шевченко: «Она не получает заслуженного внимания»
Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко не получает должного признания, несмотря на доминирование в дивизионе до 57 кг.
«Да, согласен, Валентина действительно находится на заднем плане. Такое иногда бывает. Но в этот раз не только главный бой, но и весь кард великолепный.
Сверху до низу набит отличными боями. Просто люди с нетерпением ждут возвращение Джонса. Валентина действительно очень талантливая и милая, без всяких понтов.
Она не получает заслуженного внимания, но на этот раз мы сделали для нее отдельный постер. У нас есть постер для Джонса и для Валентины. Она этого заслуживает», – сказал Уайт.
Напомним, что в ночь на 5 марта в соглавном бою UFC 285 Валентина Шевченко подерется против Алексы Грассо.
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