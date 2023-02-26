Уайт – про Валентину Шевченко: «Она не получает заслуженного внимания»

Теги UFC Дана Уайт Джон Джонс Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко не получает должного признания, несмотря на доминирование в дивизионе до 57 кг.

«Да, согласен, Валентина действительно находится на заднем плане. Такое иногда бывает. Но в этот раз не только главный бой, но и весь кард великолепный.

Сверху до низу набит отличными боями. Просто люди с нетерпением ждут возвращение Джонса. Валентина действительно очень талантливая и милая, без всяких понтов.

Она не получает заслуженного внимания, но на этот раз мы сделали для нее отдельный постер. У нас есть постер для Джонса и для Валентины. Она этого заслуживает», – сказал Уайт.

Напомним, что в ночь на 5 марта в соглавном бою UFC 285 Валентина Шевченко подерется против Алексы Грассо.

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3 комментария

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Максим Медов
Когда дерутся женщины, то у меня возникает желание их обнять и пожалеть. Кроме некоторых.
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askarik1992
Женское ММА никогда и рядом не будет по популярности с мужским
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sanek maloi
Валентина не получает должного внимания, поэтому мы сделали для нее отдельный постер))) не знаю плакать или смеяться (
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