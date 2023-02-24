Джонс – про бой с Ганом: «Лучший способ для Сирила продержаться со мной пять раундов – попытаться устоять на ногах»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от боя с .

«Трудно сказать, как все закончится. Как бы ни обернулось, я буду готов. Верю, что выиграю на ногах, если мы решим боксировать весь бой. Если все же мы будем бороться – я выиграю в партере.

Чувствую, что у меня есть серьезное преимущество. Я видел, как Сирил проиграл Фрэнсису Нганну. Фрэнсис смог уложить его, удержать и контролировать. Верю, что когда я уложу Сирила на землю, он не встанет.

Я привык к быстрому темпу боя. Привык к парням, которые действительно быстры. Не верю, что Ган быстрее, чем кто-либо, с кем я когда-нибудь дрался.

Я уже не тот боец, которым был раньше. Моя уверенность зашкаливает. Мои тейкдауны взрывоопаснее, чем когда-либо. Мой граунд-энд-паунд намного сильнее. Верю, что закончу бой досрочно.

Лучший способ для Гана продержаться со мной пять раундов – попытаться устоять на ногах. Но я не верю, что он сможет это сделать.

Мой бокс намного лучше, чем был раньше. У меня отличный кикбоксинг, защита, борьба и джиу-джитсу. Чувствую, что просто являюсь лучшим мастером боевых искусств, чем Ган. Очень серьезно отношусь к своей работа, и вы увидите это, когда мы окажемся с Сирилом в октагоне», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Джон Джонс: «Победа над Ганом укрепит мою позицию в борьбе за звание величайшего бойца в истории»