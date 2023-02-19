Эрин Бланчфилд: «Хочу отобрать титул у Валентины Шевченко»

Теги женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Джессика Андраде Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Эрин Бланчфилд после победа над Джессикой Андраде бросила вызов чемпионке дивизиона Валентине Шевченко.

«Я знала, что если выиграю у кого-то вроде Джессики, особенно если прикончу ее, то получу чемпионский бой.

Титульный бой [Шевченко – Алекса Грассо] состоится через две недели, так что я думаю, что все может сложиться идеально. Но если они захотят, чтобы я дралась с кем-то другим, я просто получу больше опыта.

Я бы предпочла встретиться с Шевченко и думаю, что она победит. Грассо – крутой боец, но я хочу отобрать титул у Валентины», – сказала Бланчфилд.

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