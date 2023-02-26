Уайт – о простое Джонса: «Думаю, он знает, что делает»

Президент UFC Дана Уайт не считает, что бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс стал хуже как боец из-за трехлетнего простоя.

Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс подерется за титул в тяжелом весе против .

«Мы с ним, конечно, общались, переписывались, но я не задавал ему слишком много вопросов.

Послушайте, Джонс уже целую вечность в этом спорте, он величайший боец в истории. Он поднимается в тяжелый вес так, как надо. Вложил в это время.

Джонс не намотал на себя этот вес за пару месяцев. Несколько лет вложил в это. Думаю, он знает, что делает», – считает Уайт.

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