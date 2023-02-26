Уайт – о простое Джонса: «Думаю, он знает, что делает»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт не считает, что бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс стал хуже как боец из-за трехлетнего простоя.

Напомним, что в ночь на 5 марта Джонс подерется за титул в тяжелом весе против Сирила Гана.

«Мы с ним, конечно, общались, переписывались, но я не задавал ему слишком много вопросов.

Послушайте, Джонс уже целую вечность в этом спорте, он величайший боец в истории. Он поднимается в тяжелый вес так, как надо. Вложил в это время.

Джонс не намотал на себя этот вес за пару месяцев. Несколько лет вложил в это. Думаю, он знает, что делает», – считает Уайт.

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1 комментарий

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Вася Енотов
Мне кажется мы совсем неправы, что рассматриваем простой как что-то плохое и не смотрим на это время, как на полезное для бойца. Джонс в последних боях немного подвыгорел и побеждал явно на тоненького, если не сказать, что некоторые его победы это прям "сова на глобусе". Ну и кукуху у него знатно начало штормить. Думаю этот перерыв как раз и был временем отдохнуть, привести кондиции в порядок, набрать комфортный вес и так далее.... В общем увидим всё вскоре
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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