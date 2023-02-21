Том Аспинэлл: «В тяжелом весе Джонс будет выглядеть, как средний боец»
Британский тяжеловес UFC Том Аспинэлл считает, что Джон Джонс лишился преимуществ, перейдя из полутяжелого дивизиона.
«Он потрясающий боец. Огромное преимущество, которое у него было в полутяжелом весе, заключалось в размахе рук. В этом он превосходил соперников. Он смог получить большинство своих тейкдаунов, благодаря этому.
Я не дискредитирую борьбу Джонса — она потрясающая, но в полутяжелом весе он имел преимущество в размахе рук и габаритах. Он валил соперников, благодаря своим габаритам. В полутяжелом весе он выглядел как тяжеловес среднего размера.
Думаю, что в тяжелом весе он будет тоже выглядеть как средний боец дивизиона, что уже не назовешь преимуществом. Трудно сказать, сможет ли он проявить себя в бою с парнем, который такого же роста. Нам предстоит это узнать», – сказал Аспинэлл.
Бой Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.
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Так это не помешало ему стать одним из лучших кикеров в мма в истории)
Об этом говорили и многие бойцы, которые с ним тренировались, и тренера. При этом он тогда был дрыщем.
Я конкретно помню, как Шауб в подкасте у Рогана рассказывал, как видел спарринги Джонса в зале с тем же Оверимом и другими бугаями, и Джонс их швырял по октагону.
И ещё момент, кто в супертяжах сейчас борется лучше, чем боролся Кормье? То есть его переводил, а других не сможет? Ну-ну)