Том Аспинэлл: «В тяжелом весе Джонс будет выглядеть, как средний боец»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган Том Аспинэлл UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Британский тяжеловес UFC Том Аспинэлл считает, что Джон Джонс лишился преимуществ, перейдя из полутяжелого дивизиона.

«Он потрясающий боец. Огромное преимущество, которое у него было в полутяжелом весе, заключалось в размахе рук. В этом он превосходил соперников. Он смог получить большинство своих тейкдаунов, благодаря этому.

Я не дискредитирую борьбу Джонса — она потрясающая, но в полутяжелом весе он имел преимущество в размахе рук и габаритах. Он валил соперников, благодаря своим габаритам. В полутяжелом весе он выглядел как тяжеловес среднего размера.

Думаю, что в тяжелом весе он будет тоже выглядеть как средний боец дивизиона, что уже не назовешь преимуществом. Трудно сказать, сможет ли он проявить себя в бою с парнем, который такого же роста. Нам предстоит это узнать», – сказал Аспинэлл.

Бой Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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7 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Как будто полутяжеловесы маленькие... В основном там те же тяжи, просто сухие и без Макдоналдса.
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Reece24
Ответ Арни Терминатор
Лоуки его во втором раунде свалять.
Пф, с чего бы это? Потому что у него тоненькие икры?
Так это не помешало ему стать одним из лучших кикеров в мма в истории)
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Reece24
Джонс всю карьеру тренировался с супертяжами и доминировал над ними сильнее, чем над более легкими бойцами.
Об этом говорили и многие бойцы, которые с ним тренировались, и тренера. При этом он тогда был дрыщем.
Я конкретно помню, как Шауб в подкасте у Рогана рассказывал, как видел спарринги Джонса в зале с тем же Оверимом и другими бугаями, и Джонс их швырял по октагону.

И ещё момент, кто в супертяжах сейчас борется лучше, чем боролся Кормье? То есть его переводил, а других не сможет? Ну-ну)
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Арни Терминатор
Лоуки его во втором раунде свалять.
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Kanan Jarrus
без туринабола - это его истинный уровень
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Elkorazon01
Джонс без допинга и так средний боец
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Лев Чернецов
Очень смелое заявление
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