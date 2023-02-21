Джон Джонс: «Победа над Ганом укрепит мою позицию в борьбе за звание величайшего бойца в истории»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс верит, что победа над сделает его величайшим бойцом всех времен.

Бой за вакантный титул в тяжелом весе между бойцами состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

«Конечно, я хочу выступить на максимально высоком уровне. Хочу выглядеть великолепно и не только победить, но и доминировать. Особо не задумываюсь о давлении из-за статуса короля pound-for-pound.

У нас есть моменты, когда мы выглядим как лучшие в мире. Я дерусь за то, что, по моему мнению, больше, – это звание величайшего бойца всех времен.

Верю, что победа над Ганом укрепит мою позицию в этой борьбе», – сказал Джонс.

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