Махачев об общении с футболистами: «Переписываюсь с Бензема, подписан на Мане»

Теги Карим Бензема UFC Поль Погба легкий вес (MMA) Садьо Мане Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, чем опасна для него игра в футбол. Также Махачев рассказал, с какими игроками он общается в соцсетях.

«Играю, хоть и знаю, что это опасно. Когда играешь с друзьями, это еще нормально, но, когда какой-то конкурентный матч, бывают даже микротравмы и они могут тебя лишить недели тренировок, а в подготовительном процессе неделя – это очень много. Это 13-14 тренировок.

Могу сказать, что я общаюсь с Бензема, с Погба, подписан на Мане. Переписываемся. И я слежу за футболом», – сказал Махачев.

Махачев – о доходах Хасбика по версии Forbes: «Верю, что он мог и больше заработать»

Махачев – о гонораре за бой с Волкановски: «Не дотягивает до миллиона долларов»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leppyanen
Переписываюсь с женой, подписан на Скарлет Йоханссон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaxBridge
Короче только мусульмане
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ẞADIM TM
Ответ QWertY
Главное, что Джонни Синс тебе отвечает)
взаимностью)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Team_Coach
Ответ Дядя ТУРА
у меня так же с Ланочкой Роудс. правда не отвечает что-то. может с интернетом проблемы
У тебя все впереди, не переживай.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаргал Шадапов
Ответ Дядя ТУРА
у меня так же с Ланочкой Роудс. правда не отвечает что-то. может с интернетом проблемы
Пинг упал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаргал Шадапов
Ответ evgshk
Подписан на Кейт Бекинсейл. Иногда ставлю лайки! xD
Привет ей передай)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
С Бензема видимо, Салам пополам братуха, отлично сыграл против Ливерпуля)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Смирнов
Махачев об общении с футболистами: «Махался с Бензема, махнул рюмку с Мане»
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Дядя ТУРА
у меня так же с Ланочкой Роудс. правда не отвечает что-то. может с интернетом проблемы
Главное, что Джонни Синс тебе отвечает)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
у меня так же с Ланочкой Роудс. правда не отвечает что-то. может с интернетом проблемы
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
-Карим, эээ, ты че не отвечаешь?
...
живой?
...
привет, как дела?
..
крутой гол, пушка страшная, красава!
...
до тебя доходят сообщения?
...
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DAVID19-91
Ответ evgshk
Подписан на Кейт Бекинсейл. Иногда ставлю лайки! xD
Уверен они в приоритете у нее
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Старый анекдот вспомнился .

Идет Макаревич по Тверской. К нему подходит парень:
- Извините, а вы - Макаревич?
- Ну да.
- У меня просьба. Я сейчас девушку встречаю. Сделайте доброе дело. Подойдите ко мне, и скажите: привет Вася. Она подумает, я крутой, Макаревича знаю, и все такое.
- Не, ну я тороплюсь.
- Ну пожалуйста.
- Ну тороплюсь, сказал
- Ну очень-очень прошу. Она уже подходит.
Макаревич, отходит в сторону. Парень встречает ее. Тут подходит Макаревич:
- Привет Вася!!!
- А эт, ты что-ль, Макаревич????? Да пошел ты на Х..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+51
-9
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgshk
Подписан на Кейт Бекинсейл. Иногда ставлю лайки! xD
+70
-2
+68
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий