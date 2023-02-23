Махачев об общении с футболистами: «Переписываюсь с Бензема, подписан на Мане»

Чемпион UFC в легком весе объяснил, чем опасна для него игра в футбол. Также Махачев рассказал, с какими игроками он общается в соцсетях.

«Играю, хоть и знаю, что это опасно. Когда играешь с друзьями, это еще нормально, но, когда какой-то конкурентный матч, бывают даже микротравмы и они могут тебя лишить недели тренировок, а в подготовительном процессе неделя – это очень много. Это 13-14 тренировок.

Могу сказать, что я общаюсь с Бензема, с Погба, подписан на Мане. Переписываемся. И я слежу за футболом», – сказал Махачев.

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