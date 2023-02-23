Махачев об общении с футболистами: «Переписываюсь с Бензема, подписан на Мане»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, чем опасна для него игра в футбол. Также Махачев рассказал, с какими игроками он общается в соцсетях.
«Играю, хоть и знаю, что это опасно. Когда играешь с друзьями, это еще нормально, но, когда какой-то конкурентный матч, бывают даже микротравмы и они могут тебя лишить недели тренировок, а в подготовительном процессе неделя – это очень много. Это 13-14 тренировок.
Могу сказать, что я общаюсь с Бензема, с Погба, подписан на Мане. Переписываемся. И я слежу за футболом», – сказал Махачев.
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...
живой?
...
привет, как дела?
..
крутой гол, пушка страшная, красава!
...
до тебя доходят сообщения?
...
Идет Макаревич по Тверской. К нему подходит парень:
- Извините, а вы - Макаревич?
- Ну да.
- У меня просьба. Я сейчас девушку встречаю. Сделайте доброе дело. Подойдите ко мне, и скажите: привет Вася. Она подумает, я крутой, Макаревича знаю, и все такое.
- Не, ну я тороплюсь.
- Ну пожалуйста.
- Ну тороплюсь, сказал
- Ну очень-очень прошу. Она уже подходит.
Макаревич, отходит в сторону. Парень встречает ее. Тут подходит Макаревич:
- Привет Вася!!!
- А эт, ты что-ль, Макаревич????? Да пошел ты на Х..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!