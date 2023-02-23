Чемпион UFC в легком весе заявил, что еще не зарабатывает миллион долларов за бой.

Махачев признался, что после боя с он впервые получил долю от PPV.

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций, не знаю, как долго, потому что это в первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV.

Не знаю, до какой суммы дойдет гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я там оставляю», – сказал Махачев.

Махачев – о весогонке перед боем с Волкановски: «Хабиб не хотел подсказывать, потому что мы раньше с таким не сталкивались»

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработали за титульный бой в Австралии