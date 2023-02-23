Махачев – о гонораре за бой с Волкановски: «Не дотягивает до миллиона долларов»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что еще не зарабатывает миллион долларов за бой.
Махачев признался, что после боя с Алексом Волкановски он впервые получил долю от PPV.
«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций, не знаю, как долго, потому что это в первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV.
Не знаю, до какой суммы дойдет гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я там оставляю», – сказал Махачев.
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Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработали за титульный бой в Австралии
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