Махачев – о гонораре за бой с Волкановски: «Не дотягивает до миллиона долларов»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что еще не зарабатывает миллион долларов за бой.

Махачев признался, что после боя с Алексом Волкановски он впервые получил долю от PPV.

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций, не знаю, как долго, потому что это в первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV.

Не знаю, до какой суммы дойдет гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я там оставляю», – сказал Махачев.

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Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработали за титульный бой в Австралии

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5 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Ещё не вечер. Успеешь заработать.
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SKA Rostov1992
Как то даже обидно за Ислама, человек реально один из лучших в мире в своём деле, проделывает адский труд чтоб быть на этом уровне и гонорар меньше миллиона зелёных за бой... тем временем российские ногомячисты, которые в 99 процентах случаев полные дилетанты по мировым меркам получают в РПЛ сопоставимые или даже на много большие суммы
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жанивар
В Австралии оставь налог в хушете оставь налог , так и на банкетный зал не хватит )
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mqh9pzrxgf
Ответ RAMIK
Человек заплатит налог в Австралии? А что эта страна даст ему за эти самые налоги? Ведь сумма будет немалой.
Скорее всего речь о ппв, вряд ли он оставит деньги с гарантий
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RAMIK
Человек заплатит налог в Австралии? А что эта страна даст ему за эти самые налоги? Ведь сумма будет немалой.
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