Махачев – о доходах Хасбика по версии Forbes: «Верю, что он мог и больше заработать»

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о блогере Хасбике, с которым он живет в одном районе Махачкалы.

«Весь поселок его знал. Все равно таких маленьких людей почти никто не встречал никогда, когда встречаешь, запоминаешь его.

Он живет где-то в двухстах метрах от меня. И я его знал с раннего детства. Я этого не знал [о размере доходов по версии Forbes], но могу поверить, что он и больше мог заработать.

И я только рад за него, потому что я знаю, из какой он семьи, чем его отец занимался, чем мама занимается. И если он смог помочь семье, родственникам, я только рад за него», – сказал Махачев.

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