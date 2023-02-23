Махачев – о весогонке перед боем с Волкановски: «Хабиб не хотел подсказывать, потому что мы раньше с таким не сталкивались»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о проблемах с весогонкой перед боем с на UFC 284.

Поединок проходил в Перте (Австралия) рано утром по местному времени, поэтому у Махачева было меньше времени на набор веса после взвешивания.

«Утром я был 78 кг, наверное, значит в бою был 77-78, а обычно бываю около 81 кг. Расскажу, как я восстанавливался, потому что так было впервые.

И я даже Хабибу звонил после взвешивания и говорил: «Как ты думаешь, как правильно сделать?»

И он сам не хотел подсказывать, потому что с таким наша команда не сталкивалась. Обычно после взвешивания мы проводим еще одну тренировку, чтобы жидкость как-то по организму разошлась, но тут утром уже надо было выезжать на арену.

В общем я после взвешивания попил много воды, поел в обед, вечером сделал эту тренировку, а до нее уже не принимал пищу.

А после – было почти 22 часа, есть было неправильно, я лег спать. Утром проснулся и уже тоже не мог решить, стоит есть или нет, потому что надо было на арену выезжать.

На свой страх и риск съел три яйца… А в обычном режиме я обедаю и ужинаю, просыпаюсь в 9 утра, делаю тренировку, завтракаю, ложусь спать, обедаю, могу даже небольшой ужин сделать и поехать на бой в 21-22 часа», – сказал Махачев.

Порье ответил Махачеву: «Как дела?»

Брат Хабиба – Махачеву: «Только теперь они хотят с тобой драться»