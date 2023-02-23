Махачев – о весогонке перед боем с Волкановски: «Хабиб не хотел подсказывать, потому что мы раньше с таким не сталкивались»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о проблемах с весогонкой перед боем с Алексом Волкановски на UFC 284.
Поединок проходил в Перте (Австралия) рано утром по местному времени, поэтому у Махачева было меньше времени на набор веса после взвешивания.
«Утром я был 78 кг, наверное, значит в бою был 77-78, а обычно бываю около 81 кг. Расскажу, как я восстанавливался, потому что так было впервые.
И я даже Хабибу звонил после взвешивания и говорил: «Как ты думаешь, как правильно сделать?»
И он сам не хотел подсказывать, потому что с таким наша команда не сталкивалась. Обычно после взвешивания мы проводим еще одну тренировку, чтобы жидкость как-то по организму разошлась, но тут утром уже надо было выезжать на арену.
В общем я после взвешивания попил много воды, поел в обед, вечером сделал эту тренировку, а до нее уже не принимал пищу.
А после – было почти 22 часа, есть было неправильно, я лег спать. Утром проснулся и уже тоже не мог решить, стоит есть или нет, потому что надо было на арену выезжать.
На свой страх и риск съел три яйца… А в обычном режиме я обедаю и ужинаю, просыпаюсь в 9 утра, делаю тренировку, завтракаю, ложусь спать, обедаю, могу даже небольшой ужин сделать и поехать на бой в 21-22 часа», – сказал Махачев.
Порье ответил Махачеву: «Как дела?»
Брат Хабиба – Махачеву: «Только теперь они хотят с тобой драться»
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