Кормье – о победе Махачева над Волкановски: «Алекс стал первым, кто заставил Ислама выглядеть человеком»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением о победе Ислама Махачева над Алексом Волкановски в поединке за титул в легком весе.
«Алекс Волкановски был первым, кто заставил Махачева выглядеть простым человеком. Он сделал так, что Ислам выглядел обычным человеком, но все равно не победил.
Я думаю, похвала и восхищение, которые Александр получил за свое выступление, говорят о том, какой особенный Махачев. В целом это был отличный бой. Это был потрясающий поединок», – сказал Кормье.
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