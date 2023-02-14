Кормье – о победе Махачева над Волкановски: «Алекс стал первым, кто заставил Ислама выглядеть человеком»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением о победе над Алексом Волкановски в поединке за титул в легком весе.

« был первым, кто заставил Махачева выглядеть простым человеком. Он сделал так, что Ислам выглядел обычным человеком, но все равно не победил.

Я думаю, похвала и восхищение, которые Александр получил за свое выступление, говорят о том, какой особенный Махачев. В целом это был отличный бой. Это был потрясающий поединок», – сказал Кормье.

Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»

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