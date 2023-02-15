Кормье – про первое место Волкановски в рейтинге P4P: «Он наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории»

Теги рейтинги UFC MMA Даниэль Кормье Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на первое место Алекса Волкановски в общем рейтинге после поражения от Ислама Махачева.

«Я сразу после боя сказал, что есть вероятность того, что Волкановски останется первым номером рейтинга. Потому что рейтинг pound-for-pound отвечает на вопрос: «Как ваш бойцовский стиль покажет себя в других весовых категориях?»

В выходные Алекс наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории. Обновленные рейтинги вышли во вторник, и угадайте, кто по-прежнему занимает первую строчку? Алекс Волкановски, даже несмотря на то, что проиграл», – сказал Кормье.

Кормье – о победе Махачева над Волкановски: «Алекс стал первым, кто заставил Ислама выглядеть человеком»

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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3 комментария

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Kanan Jarrus
Кормье ли об этом не знать. Жирный карлик по сути средневес по комплекции чемпион в двух весовых полутяжелой и тяжелой. И только туринабольщик сумел с ним зачитирить. Лучший боец после Хабиба.
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Гусейн Магомедрасулов
До Волкановского, это много раз доказывал Кормье с ростом 1.80. За один проигранный бой с не до конца восстановившийся Махачевым столько почестей Волкановски. Но как же монструозен Кормье, который всегда уступал в росте соперникам и брал пояса в обоих категориях.
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АРХАТ
Это точно
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