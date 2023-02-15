Кормье – про первое место Волкановски в рейтинге P4P: «Он наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье отреагировал на первое место в общем рейтинге после поражения от .

«Я сразу после боя сказал, что есть вероятность того, что Волкановски останется первым номером рейтинга. Потому что рейтинг pound-for-pound отвечает на вопрос: «Как ваш бойцовский стиль покажет себя в других весовых категориях?»

В выходные Алекс наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории. Обновленные рейтинги вышли во вторник, и угадайте, кто по-прежнему занимает первую строчку? Алекс Волкановски, даже несмотря на то, что проиграл», – сказал Кормье.

Кормье – о победе Махачева над Волкановски: «Алекс стал первым, кто заставил Ислама выглядеть человеком»

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?