Сехудо – об уходе из UFC в 2020-м: «Мне было нечего доказывать»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что завершил карьеру бойца в 2020 году из-за отсутствия мотивации.

«Я не играл в игры. Когда я сказал, что с меня хватит, я сделал это. Я хотел, чтобы легчайший дивизион двигался дальше.

Я не был как Алджамейн Стерлинг, который говорил: «О да, о нет, мне хочется потратить шесть месяцев на рэп-карьеру, на развитие канал на ютубе». Я этого не делал.

Я искренне хотел создать семью, что и сделал: женился, растолстел... Сейчас у меня есть возможность прожить драгоценное время с моей маленькой дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы.

Когда я ушел на пенсию, это было искренне. Когда ты достиг всего, что есть в спорте... мне было нечего доказывать...

С меня было достаточно. Я чувствовал себя хорошо, уходя с двумя поясами без всякого сожаления», – сказал Сехудо.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
хозяин легчайшего дивизиона вернулся
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gosha7202@mail.ru
Сехудо красавчик, потерял мотивацию и ушел, почувствовал голод- вернулся, буду очень болеть за него в бою со Стерлингом.
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+4
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