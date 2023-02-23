Сехудо – об уходе из UFC в 2020-м: «Мне было нечего доказывать»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что завершил карьеру бойца в 2020 году из-за отсутствия мотивации.
«Я не играл в игры. Когда я сказал, что с меня хватит, я сделал это. Я хотел, чтобы легчайший дивизион двигался дальше.
Я не был как Алджамейн Стерлинг, который говорил: «О да, о нет, мне хочется потратить шесть месяцев на рэп-карьеру, на развитие канал на ютубе». Я этого не делал.
Я искренне хотел создать семью, что и сделал: женился, растолстел... Сейчас у меня есть возможность прожить драгоценное время с моей маленькой дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы.
Когда я ушел на пенсию, это было искренне. Когда ты достиг всего, что есть в спорте... мне было нечего доказывать...
С меня было достаточно. Я чувствовал себя хорошо, уходя с двумя поясами без всякого сожаления», – сказал Сехудо.
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