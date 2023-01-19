Стерлинг хочет подраться с Сехудо на UFC 285: «Если смогу – поединок состоится»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о желании подраться с 4 марта на UFC 285.

«На UFC 285 чудовищный кард, и я бы с удовольствием принял в нем участие. Это заманчиво. Постараюсь сделать все возможное, чтобы бы с Сехудо состоялся на этом турнире.

Если смогу – поединок состоится. Если нет, потрачу немного времени на восстановление. Думаю, все будет известно до конца недели, но я настроен оптимистично», – сказал Стерлинг.

Главным событием UFC 285 станет бой Джона Джонса и Сирила Гана за вакантный титул в тяжелом весе. Также на турнире подерутся Валентина Шевченко – Алекса Грассо и Шавкат Рахмонов – Джефф Нил.

Шевченко подерется с Грассо на UFC 285 в марте. Это ее восьмая защита пояса

Алджамейн Стерлинг: «Если Сехудо не захочет меня ждать, может быть, они введут временный титул?»