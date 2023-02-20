Стерлинг сообщил, что подерется с Сехудо на UFC 288

Чемпион UFC в легчайшем весе назвал дату поединка против Генри Сехудо.

Бой должен состояться в ночь на 7 мая на турнире UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада). При этом UFC пока не анонсировал этот поединок официально.

Стерлинг идет на серии из восьми побед, дважды успешно защитив титул чемпиона UFC.

завершил карьеру весной 2021 года с серией из шести побед.

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