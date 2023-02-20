Стерлинг сообщил, что подерется с Сехудо на UFC 288

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал дату поединка против Генри Сехудо.

Бой должен состояться в ночь на 7 мая на турнире UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада). При этом UFC пока не анонсировал этот поединок официально.

Стерлинг идет на серии из восьми побед, дважды успешно защитив титул чемпиона UFC.

Генри Сехудо завершил карьеру весной 2021 года с серией из шести побед.

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3 комментария

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Арни Терминатор
Ну всё,пора уже отдать пояс настоящему владельцу.
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vyacheslavsemirechenko
Ответ Вася Енотов
Супер! Реально поединок, который бы хотелось увидеть.
Если Сехудо не подрастерял былую форму, то конец угольку.
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Вася Енотов
Супер! Реально поединок, который бы хотелось увидеть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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