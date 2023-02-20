Стерлинг сообщил, что подерется с Сехудо на UFC 288
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал дату поединка против Генри Сехудо.
Бой должен состояться в ночь на 7 мая на турнире UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада). При этом UFC пока не анонсировал этот поединок официально.
Стерлинг идет на серии из восьми побед, дважды успешно защитив титул чемпиона UFC.
Генри Сехудо завершил карьеру весной 2021 года с серией из шести побед.
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