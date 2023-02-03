Стерлинг хочет драться с Сехудо в мае: «Надеюсь, я полностью поправлюсь к этому времени»

Чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что не готов драться с на турнире UFC 287 в ночь на 9 апреля.

«Я должен был быть на этом турнире 8-го апреля, но этого не произошло. Скорее всего, мы будем драться в мае.

Надеюсь, стволовые клетки сделают свое дело и я полностью поправлюсь к тому времени. Я должен взять двухнедельный отпуск, а после этого сразу отправлюсь в тренировочный лагерь», – сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга и Сехудо в разработке и планируется на 9 апреля (MMA Fighting)