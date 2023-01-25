Бой Стерлинга и Сехудо в разработке и планируется на 9 апреля (MMA Fighting)

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 287 Бокс/MMA/UFC

UFC разрабатывает бой за титул в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо, сообщает журналист Дэймон Мартин. Стороны еще не подписали контракт из-за разрыва бицепса у Стерлинга.

UFC ожидает, что он восстановится к началу апреля, поэтому планирует бой с Сехудо на турнир UFC 287, который пройдет в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).

Стерлинг хочет подраться с Сехудо на UFC 285: «Если смогу – поединок состоится»

Алджамейн Стерлинг: «Если Сехудо не захочет меня ждать, может быть, они введут временный титул?»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
No Fear
Восстановится и через неделю в бой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий