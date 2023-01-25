Бой Стерлинга и Сехудо в разработке и планируется на 9 апреля (MMA Fighting)

UFC разрабатывает бой за титул в легчайшем весе между и , сообщает журналист Дэймон Мартин. Стороны еще не подписали контракт из-за разрыва бицепса у Стерлинга.

UFC ожидает, что он восстановится к началу апреля, поэтому планирует бой с Сехудо на турнир UFC 287, который пройдет в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).

Стерлинг хочет подраться с Сехудо на UFC 285: «Если смогу – поединок состоится»

Алджамейн Стерлинг: «Если Сехудо не захочет меня ждать, может быть, они введут временный титул?»