Павлович и Блейдс возглавят турнир UFC Fight Night 223 (журналист Бретт Окамото)

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 223.

В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между и , сообщает журналист Бретт Окамото.

Павлович идет на серии из пяти побед. Все эти бои Сергей выиграл нокаутами в первых раундах.

Блейдс выиграл три боя подряд. В последний раз американец дрался в июле 2022 года, победив Тома Аспиналла на 15-й секунде боя (травма ноги).

Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»

Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»