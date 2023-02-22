Павлович и Блейдс возглавят турнир UFC Fight Night 223 (журналист Бретт Окамото)

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 223.

В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом, сообщает журналист Бретт Окамото.

Павлович идет на серии из пяти побед. Все эти бои Сергей выиграл нокаутами в первых раундах.

Блейдс выиграл три боя подряд. В последний раз американец дрался в июле 2022 года, победив Тома Аспиналла на 15-й секунде боя (травма ноги).

Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»

Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»

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4 комментария

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Александр Степанов
Ай да хорошо 👌🏻
Надеюсь пройдет Бонифация Серега и потом выйдет на проигравшего в бою Джонс-Ган)
Стипе не дадут, он явно будет драться с Джонсом, каким бы не был исход боя за титул.
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Николай Васильков
Сергей Палыч, верим 🙏
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ Kanan Jarrus
блейдс в нарочито унизительной манере раскромсает павлика локтями наказание 50-летним оверимом до сих пор вспоминается с улыбкой
Павлович его вырубит в первые 60 секунд
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
блейдс в нарочито унизительной манере раскромсает павлика локтями
наказание 50-летним оверимом до сих пор вспоминается с улыбкой
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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