Павлович и Блейдс возглавят турнир UFC Fight Night 223 (журналист Бретт Окамото)
В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 223.
В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом, сообщает журналист Бретт Окамото.
Павлович идет на серии из пяти побед. Все эти бои Сергей выиграл нокаутами в первых раундах.
Блейдс выиграл три боя подряд. В последний раз американец дрался в июле 2022 года, победив Тома Аспиналла на 15-й секунде боя (травма ноги).
Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»
Менеджер Павловича: «Перенесли бой с Блейдсом на апрель. В конце года мы, скорее всего, увидим Сергея в поединке за титул»
Надеюсь пройдет Бонифация Серега и потом выйдет на проигравшего в бою Джонс-Ган)
Стипе не дадут, он явно будет драться с Джонсом, каким бы не был исход боя за титул.
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