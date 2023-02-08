Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»

Претендент на титул в тяжелом весе считает, что и должны подраться за статус претендента.

«В этом есть смысл – эти парни действительно достойны. Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник.

Для Кертиса этот бой не будет легким, потому что он отличный ударник, но порой ему нравится уходить в борьбу. Это не лучшая идея против Павловича, потому что Сергей может ударить его апперкотами.

Точно не знаю, как все сложится. Но в этом поединке все возможно», – считает Ган.

Павлович в апреле может подраться с Блейдсом