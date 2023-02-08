Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»
Претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган считает, что Сергей Павлович и Кертис Блейдс должны подраться за статус претендента.
«В этом есть смысл – эти парни действительно достойны. Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник.
Для Кертиса этот бой не будет легким, потому что он отличный ударник, но порой ему нравится уходить в борьбу. Это не лучшая идея против Павловича, потому что Сергей может ударить его апперкотами.
Точно не знаю, как все сложится. Но в этом поединке все возможно», – считает Ган.
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