Сирил Ган: «Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган считает, что Сергей Павлович и Кертис Блейдс должны подраться за статус претендента.

«В этом есть смысл – эти парни действительно достойны. Пусть Павлович и Блейдс подерутся за титульник.

Для Кертиса этот бой не будет легким, потому что он отличный ударник, но порой ему нравится уходить в борьбу. Это не лучшая идея против Павловича, потому что Сергей может ударить его апперкотами.

Точно не знаю, как все сложится. Но в этом поединке все возможно», – считает Ган.

Павлович в апреле может подраться с Блейдсом

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2 комментария

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goonerfromRussia
Пусть! В тяжёлом весе вообще всё непонятно, но по ощущениям Ган пока фаворит в гонке за титул. Так или иначе - болеем за Сергея
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+4
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sanek maloi
Ган прям няшка такой, интересно он и по жизни такой добряк. У самого то мегаденежный бой с Джоном маячит.
+2
0
+2
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