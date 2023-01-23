Волков про бой с Павловичем: «Нет ощущения, что мне будет необходимо подраться с Сергеем»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Александр Волков высказался насчет возможного боя с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Я отношусь к этому скептически. Думаю, этот бой не состоится. Наверное, мы оба не хотим этого, потому что много тренировались вместе. И чтобы этот бой случился, он должен быть титульным или наверняка претендентским. 

Просто так, от нечего делать – не хотелось бы. UFC, конечно, может поставить жесткие условия, но не думаю, что до этого дойдет.

Поединок должен быть интересен, а конкретно этот бой будет интересным только нашей аудитории. А это вряд ли сейчас главная цель UFC, им интереснее делать турниры для американцев.

Конечно, может случиться все что угодно. Например, могут сделать такой бой для турнира в Абу-Даби, а такие турниры ориентированы больше на российскую публику. И все же нет ощущения, что мне будет необходимо подраться с Сергеем», – сказал Волков.

Александр Волков узнал следующего соперника: «Все из топ-10 близки по уровню. И потому имя не так уж и важно»

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11 комментариев

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gilg@mesh
Ответ Комнатный Герой💪
Помню на Спортсе Волкову пророчили чемпионство! "Саня - машина" - кричали они! Нганну избегает боя с Волковым - кричали они🤦🏻‍♂️... Я смеялся и писал что Саня мешок, а они наивные глупцы))) Я был прав, и они давились от обиды! Сегодня тоже самое -только на этот раз они возносят Павловича и вешают ему пояс, хотя опять к этому нет никаких предпосылок🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Уймитесь глупцы, Павлович ещё ничего особенного не сделал, а впереди ещё полно мощных претендентов которые просто снесут его)))
Так они же топов побеждают, с чего бы им не быть машинами
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Оскар Муравьев
Ответ Stan789
А я вот не помню кто прям «пророчил» чемпионство Волкову, да и ещё и говорил что Нгану его боится🤦‍♂️Может были отдельные Кузьмичи, но их комментарии были популярны наверное так же как и твой) Могу предположить что это было после «бомбового» боя Нгану против Льюиса и победы Волкова над Вердумом, но по факту Волков крайне флегматичный боец что бы быть чемпионом ufc. Никакого неуважения, просто моё мнение.
Минаков пиковый Волкова не заметил в беллаторе переехал его легко
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San9
Ответ dreamstep
За звание претендента на титул - почему бы и нет? Американцы, бразилы деруться между собой и нормально. Это индивидуальный спорт.
Да какой претендент, Ган, Аспиналл, Блэйдс, Льюис - всем проиграл.
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dreamstep
За звание претендента на титул - почему бы и нет? Американцы, бразилы деруться между собой и нормально. Это индивидуальный спорт.
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Sobachkin
Волков так говорит, как будто тру боец дивизиона... самому б выйти на хороший стрик.
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Isa Babaev
Ответ Комнатный Герой💪
Помню на Спортсе Волкову пророчили чемпионство! "Саня - машина" - кричали они! Нганну избегает боя с Волковым - кричали они🤦🏻‍♂️... Я смеялся и писал что Саня мешок, а они наивные глупцы))) Я был прав, и они давились от обиды! Сегодня тоже самое -только на этот раз они возносят Павловича и вешают ему пояс, хотя опять к этому нет никаких предпосылок🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Уймитесь глупцы, Павлович ещё ничего особенного не сделал, а впереди ещё полно мощных претендентов которые просто снесут его)))
Они и Яну каждый бой пророчат победу 😂а по факту отлетает
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-8
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Stan789
Ответ Комнатный Герой💪
Помню на Спортсе Волкову пророчили чемпионство! "Саня - машина" - кричали они! Нганну избегает боя с Волковым - кричали они🤦🏻‍♂️... Я смеялся и писал что Саня мешок, а они наивные глупцы))) Я был прав, и они давились от обиды! Сегодня тоже самое -только на этот раз они возносят Павловича и вешают ему пояс, хотя опять к этому нет никаких предпосылок🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Уймитесь глупцы, Павлович ещё ничего особенного не сделал, а впереди ещё полно мощных претендентов которые просто снесут его)))
А я вот не помню кто прям «пророчил» чемпионство Волкову, да и ещё и говорил что Нгану его боится🤦‍♂️Может были отдельные Кузьмичи, но их комментарии были популярны наверное так же как и твой)
Могу предположить что это было после «бомбового» боя Нгану против Льюиса и победы Волкова над Вердумом, но по факту Волков крайне флегматичный боец что бы быть чемпионом ufc.
Никакого неуважения, просто моё мнение.
+11
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+11
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Oleg Where
Ответ Комнатный Герой💪
Помню на Спортсе Волкову пророчили чемпионство! "Саня - машина" - кричали они! Нганну избегает боя с Волковым - кричали они🤦🏻‍♂️... Я смеялся и писал что Саня мешок, а они наивные глупцы))) Я был прав, и они давились от обиды! Сегодня тоже самое -только на этот раз они возносят Павловича и вешают ему пояс, хотя опять к этому нет никаких предпосылок🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Уймитесь глупцы, Павлович ещё ничего особенного не сделал, а впереди ещё полно мощных претендентов которые просто снесут его)))
Это ж как тебе не хватало внимания в детстве, что ты вынужден строчить глуповато-провокационные в интернете)
+26
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+26
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Комнатный Герой💪
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+8
-22
-14
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SEVEN_
Волку уже не долго в UFC осталось.
+3
-5
-2
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Иса Умаров
Поставят будешь
+1
-8
-7
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