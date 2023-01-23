Волков про бой с Павловичем: «Нет ощущения, что мне будет необходимо подраться с Сергеем»

Тяжеловес UFC Александр Волков высказался насчет возможного боя с соотечественником .

«Я отношусь к этому скептически. Думаю, этот бой не состоится. Наверное, мы оба не хотим этого, потому что много тренировались вместе. И чтобы этот бой случился, он должен быть титульным или наверняка претендентским.

Просто так, от нечего делать – не хотелось бы. UFC, конечно, может поставить жесткие условия, но не думаю, что до этого дойдет.

Поединок должен быть интересен, а конкретно этот бой будет интересным только нашей аудитории. А это вряд ли сейчас главная цель UFC, им интереснее делать турниры для американцев.

Конечно, может случиться все что угодно. Например, могут сделать такой бой для турнира в Абу-Даби, а такие турниры ориентированы больше на российскую публику. И все же нет ощущения, что мне будет необходимо подраться с Сергеем», – сказал Волков.

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