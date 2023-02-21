Оливейра объявил о бое с Дариушем: «Теперь официально. 7 мая на UFC 288»

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра объявил, что проведет бой против .

По словам Оливейры, поединок состоится на турнире UFC 288 в ночь на 7 мая в Лас-Вегасе (Невада). При этом в UFC пока не объявляли о бое официально.

«Лев из легкого веса голоден и готов к охоте», – написал Оливейра в соцсетях.

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