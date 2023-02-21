Оливейра объявил о бое с Дариушем: «Теперь официально. 7 мая на UFC 288»

Теги UFC легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 288 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра объявил, что проведет бой против Бенеила Дариуша.

По словам Оливейры, поединок состоится на турнире UFC 288 в ночь на 7 мая в Лас-Вегасе (Невада). При этом в UFC пока не объявляли о бое официально. 

«Лев из легкого веса голоден и готов к охоте», – написал Оливейра в соцсетях.

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2 комментария

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Борис _____
Дариуш кажется крепче, Оливейру тяжёлая карьера маленько расшатала. Думаю, Дариуш его может уработать плюс-минус в стиле Махачева.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
победитель за пояс осенью
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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