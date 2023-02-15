Чарльз Оливейра завел страницу на OnlyFans: «Успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра сообщил, что создал страничку на OnlyFans, где планирует рассказывать о личной жизни, тренировках и семье.

«Теперь официально – я являюсь частью OnlyFans. Но успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали.

Там я буду размещать эксклюзивные материалы для подписчиков. У вас будет больше информации о распорядке дня, тренировках, о семье и даже о досуге. Если вы еще не зарегистрировались, то сделайте это прямо сейчас», – написал бразилец.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

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4 комментария

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fedorbazaykin
Пошел по пути ВанЗант
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Ебздрогыч
Александр Емельяненко завел страницу на OnlyFans, где планирует рассказывать о способах восстановления после тренировок, новых рюмочных на районе и препаратах от похмелья
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Александр Гурский
Будет душить змея
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Так OnlyFans еще никто не оскорблял!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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