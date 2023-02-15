Чарльз Оливейра завел страницу на OnlyFans: «Успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали»

Бывший чемпион в легком весе сообщил, что создал страничку на OnlyFans, где планирует рассказывать о личной жизни, тренировках и семье.

«Теперь официально – я являюсь частью OnlyFans. Но успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали.

Там я буду размещать эксклюзивные материалы для подписчиков. У вас будет больше информации о распорядке дня, тренировках, о семье и даже о досуге. Если вы еще не зарегистрировались, то сделайте это прямо сейчас», – написал бразилец.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем