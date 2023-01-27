Дариушу предлагают бой с Оливейрой в мае: «Чувствую, что возможность побороться за пояс снова может пройти мимо»

Легковес UFC Бенеил Дариуш сообщил, что станет следующим соперником экс-чемпиона дивизиона .

«Изначально мне предлагали подраться с Чарльзом Оливейрой в Рио-де-Жанейро, но оставалось мало времени на подготовку, и было решено передвинуть бой на февраль, что меня полностью устраивало.

Затем сказали, что он состоится в марте, потом в апреле, а сейчас мы обсуждаем май. Не знаю, что из этого выйдет, у меня нет абсолютной уверенности в том, что этот поединок состоится, но я предпочитаю драться раньше, в марте или апреле.

Я чувствую, что возможность побороться за пояс снова может пройти мимо. Даже если я побью Чарльза, может что-то случится в дивизионе. Думаю, что в UFC не захотят долго ждать и поставят Ислама Махачева или Алекса Волкановски, кто бы ни победил в их противостоянии, с кем-то другим. Они скажут: «О, ты только что подрался» и параллельно объявят бой за титул», – сказал Дариуш.

Нейман Грейси: «Дариуш – единственный, кто может победить Махачева. Волкановски не одолеет Ислама, а у Бенеила получится»

Оливейра – о следующем бое: «Все говорят о Дариуше, но посмотрим, что я решу»