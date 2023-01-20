Оливейра – о следующем бое: «Все говорят о Дариуше, но посмотрим, что я решу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что намерен вернуться в октагон в середине-конце весны 2023 года.

Напомним, что в октябре 2022 года Чарльз проиграл Исламу Махачеву в титульном поединке в легком весе.

«Апрель или май – я думаю, это то время, которое мне нужно. Все говорят о Дариуше, но я думаю, что мне нужно думать головой, а не сердцем.

Если UFC думает, что он подходит мне, то ладно. Но давайте посмотрим, что я решу», – сказал Оливейра.

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2 комментария

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mario-romario
А с кем еще он должен драться?? Порье, Гейжи и Чендлера уже побеждал. Физиев занят, с Гамротом или Царукяном было бы более тупо. Дариуш единственный соперник.
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Ahmet Jan
Дариуш силен как медведь, я думаю он поломает Оливеру
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