Оливейра – о следующем бое: «Все говорят о Дариуше, но посмотрим, что я решу»

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что намерен вернуться в октагон в середине-конце весны 2023 года.

Напомним, что в октябре 2022 года Чарльз проиграл в титульном поединке в легком весе.

«Апрель или май – я думаю, это то время, которое мне нужно. Все говорят о , но я думаю, что мне нужно думать головой, а не сердцем.

Если UFC думает, что он подходит мне, то ладно. Но давайте посмотрим, что я решу», – сказал Оливейра.

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