Дариуш – про бой с Оливейрой: «Выиграю в первом или во втором раунде»

Легковес UFC Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от боя с .

«Мне не терпится встретиться с ним, мне не терпится побить его. Мне не терпится выяснить, что ждет меня после этого боя.

Думаю, выиграю в первом или во втором раунде. Так мне видится этот поединок. Я просто буду собой, а затем, когда он заведется, я тоже взвинчу темп и мы устроим настоящее безумие, как все это ждут», – сказал Дариуш.

Бой Дариуша и Оливейры может состояться 7 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем