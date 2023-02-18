Дариуш – про бой с Оливейрой: «Выиграю в первом или во втором раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 288 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от боя с Чарльзом Оливейрой.

«Мне не терпится встретиться с ним, мне не терпится побить его. Мне не терпится выяснить, что ждет меня после этого боя.

Думаю, выиграю в первом или во втором раунде. Так мне видится этот поединок. Я просто буду собой, а затем, когда он заведется, я тоже взвинчу темп и мы устроим настоящее безумие, как все это ждут», – сказал Дариуш.

Бой Дариуша и Оливейры может состояться 7 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе.

Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Джордана
Вообще интересный сценарий может быть. Если Оливейра выиграет, то вполне может реванш у Махачева запросить. С другой стороны было и интересно посмотреть на Дариуш-Махачев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Мастту сд5лай Сиони хитрозадые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
очередная бывшая надежда россии так просто не сдаться!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
А мне кажется Дариуш не уровень Оливейры
Ну буду рада ошибаться
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Я думаю наш браток Оливыч засабмитит.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий