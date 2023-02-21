Канело: «Буду защищать все свои титулы в мае»

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Джон Райдер Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес подтвердил дату и место следующего боя.

«Празднуя 200-летие свободы и суверенитета Халиско, я возвращаюсь, чтобы биться на родной земле. Я буду защищать все свои титулы в мае. Более подробная информация появится в ближайшее время», – написал Канело.

Ранее сообщалось, что соперником мексиканца может стать британец Джон Райдер. В последний раз Альварес дрался в Мексике летом 2011, когда нокаутировал в 12-м раунде Райана Роудза.

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