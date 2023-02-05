Энтони Ярд: «Хочу реванш с Бетербиевым и бой с Биволом, пока он не завершил карьеру»
Британский полутяжеловес Энтони Ярд назвал имена желаемых соперников.
В конце января Ярд проиграл Артуру Бетербиеву нокаутом в восьмом раунде.
«Сведите меня с Бетербиевым, я хочу реванш, хочу вернуться в обойму. Жажду этого, мне плевать, с кем я буду биться.
Мне нравится бой с Джошуа Буатси. Кто бы ни владел поясами, я с удовольствием встречусь с ним.
Хочу подраться с Дмитрием Биволом, пока он не завершил карьеру. Канело — все эти имена, я хочу драться с такими людьми.
Чувствую, что если я подберу правильно тактику и все пойдет по моему плану, я смогу победить всех этих парней», – сказал Ярд.
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