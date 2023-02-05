Энтони Ярд: «Хочу реванш с Бетербиевым и бой с Биволом, пока он не завершил карьеру»

Британский полутяжеловес назвал имена желаемых соперников.

В конце января Ярд проиграл нокаутом в восьмом раунде.

«Сведите меня с Бетербиевым, я хочу реванш, хочу вернуться в обойму. Жажду этого, мне плевать, с кем я буду биться.

Мне нравится бой с Джошуа Буатси. Кто бы ни владел поясами, я с удовольствием встречусь с ним.

Хочу подраться с , пока он не завершил карьеру. Канело — все эти имена, я хочу драться с такими людьми.

Чувствую, что если я подберу правильно тактику и все пойдет по моему плану, я смогу победить всех этих парней», – сказал Ярд.

Ярд про поражение Бетербиеву: «Продолжаю получать от русских монстров с мускулами и прессом»