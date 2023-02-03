Хирн – о бое Бивола и Бетербиева: «Я считаю, что Дмитрий победит»

Боксерский промоутер поделился мыслями о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между и .

«Я считаю, что Бетербиев тот же боец, что и раньше. Люди говорят, что он медленный, что у него плохой футворк. Я не согласен.

Я думаю, что он быстрый, что у него невероятный футворк. Я считаю его очень умным, он ломает соперников. Я просто думаю, что Дмитрий Бивол его победит», – сказал Хирн.

Бетербиев – о Биволе: «Не хочу называть его редиской, но Гвоздик и Смит хотели титульники – и мы сделали их»