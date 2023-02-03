Хирн – о бое Бивола и Бетербиева: «Я считаю, что Дмитрий победит»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я считаю, что Бетербиев тот же боец, что и раньше. Люди говорят, что он медленный, что у него плохой футворк. Я не согласен.

Я думаю, что он быстрый, что у него невероятный футворк. Я считаю его очень умным, он ломает соперников. Я просто думаю, что Дмитрий Бивол его победит», – сказал Хирн.

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