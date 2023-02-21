Конор – Аспинэллу: «Я уморю тебя голодом и убью, неуважительный ублюдок»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на интервью тяжеловеса Тома Аспинэлла, который заявил, что ему неинтересно возвращение ирландца.

«Я все равно буду смотреть его бой с , но я немного устал от Макгрегора. Есть два десятка боев, которые меня больше интересуют. Если бой Конора и Чендлера отменят, я не расстроюсь», – сказал британский тяжеловес.

«Аспиналл, тупая ты крыса, держи свои комментарии при себе. Попрощайся с большой сделкой, парень. Я уморю тебя голодом и убью, неуважительный ублюдок. Никогда больше не произноси моего имени в таком тоне, картофельная башка!» – написал Макгрегор, а потом удалил запись.

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