Конор – Аспинэллу: «Я уморю тебя голодом и убью, неуважительный ублюдок»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор натив контент Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на интервью тяжеловеса Тома Аспинэлла, который заявил, что ему неинтересно возвращение ирландца.

«Я все равно буду смотреть его бой с Майклом Чендлером, но я немного устал от Макгрегора. Есть два десятка боев, которые меня больше интересуют. Если бой Конора и Чендлера отменят, я не расстроюсь», – сказал британский тяжеловес.

«Аспиналл, тупая ты крыса, держи свои комментарии при себе. Попрощайся с большой сделкой, парень. Я уморю тебя голодом и убью, неуважительный ублюдок. Никогда больше не произноси моего имени в таком тоне, картофельная башка!» – написал Макгрегор, а потом удалил запись.

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8 комментариев

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Tsamourlidis_mufc
Хабибас забрал его душу все-таки
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Kanan Jarrus
нет, уже лучше такой фрик как хасбик, чем твиттерный воин чикен 😭
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armageddon123456
Ответ zip13
каким же он посмешищем стал... и да что значит "картофельная голова", может это сленг?!
щас представил на оригинале... "potato-head man"... не, ну трезвым до такого додуматься нереально
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Kanan Jarrus
а то что? что чикен сделает, напишет «обидный» твит? 😂
том же его забьет как собаку при встречи
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Aram Ambarsumyan
Деньги портят людей, пожалуйста верните меня в 2015-2016 годы, когда Конор был голоден до побед!
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zip13
каким же он посмешищем стал...
и да что значит "картофельная голова", может это сленг?!
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Tomas Muller
к сожалению не так красочно восприниматься трешток Конора теперь
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Максон121
"написал Макгрегор, а потом удалил запись"
Классика
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