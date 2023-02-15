Тренер Конора: «Я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Джон Кавана Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о настрое ирландца перед возвращением в октагон.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье. Осенью ожидается бой Конора с Майклом Чендлером.

«Он не бросал тренироваться. Конор в великолепной форме и в предвкушении. Вокруг него настоящий ажиотаж.

Меня волновало, какой будет мотивация после того, как мы завоевали титулы и заработали деньги. Но я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению», – сказал Кавана.

Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»

Бой Конора и Чендлера пройдет в легком весе

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5 комментариев

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Zidane 21
старые песни о главном
+1
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+1
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Федор Раскевич
главное чтобы не перезарядился)
Ну а так - ну что он ещё может сказать?

"Знаете Конор платит мне ахуелую зарплату, но он в самой плохой форме за последние 4 года, потому что какие бы режимы я ему не назначал он ураганит и тусит"
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Zakal
Ответ уличный иуда
И так каждый бой… Так заряжен, что в бою разряжается
Зарядка не держит
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уличный иуда
И так каждый бой… Так заряжен, что в бою разряжается
0
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gosha7202@mail.ru
Каждый раз такое говорит про Мака
+3
0
+3
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