Тренер Конора: «Я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению»

, тренер экс-чемпиона в двух весовых категориях , рассказал о настрое ирландца перед возвращением в октагон.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье. Осенью ожидается бой Конора с .

«Он не бросал тренироваться. Конор в великолепной форме и в предвкушении. Вокруг него настоящий ажиотаж.

Меня волновало, какой будет мотивация после того, как мы завоевали титулы и заработали деньги. Но я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению», – сказал Кавана.

Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»

Бой Конора и Чендлера пройдет в легком весе