Тренер Конора: «Я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению»
Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о настрое ирландца перед возвращением в октагон.
Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье. Осенью ожидается бой Конора с Майклом Чендлером.
«Он не бросал тренироваться. Конор в великолепной форме и в предвкушении. Вокруг него настоящий ажиотаж.
Меня волновало, какой будет мотивация после того, как мы завоевали титулы и заработали деньги. Но я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению», – сказал Кавана.
Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»
Ну а так - ну что он ещё может сказать?
"Знаете Конор платит мне ахуелую зарплату, но он в самой плохой форме за последние 4 года, потому что какие бы режимы я ему не назначал он ураганит и тусит"