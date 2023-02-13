Аспинэлл – о бое Махачева и Волкановски: «Радуйтесь, что вы увидели такую битву, неблагодарные задницы»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Том Аспинэлл UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл отреагировал на споры из-за результата боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе.

«Кого бы вы ни считали победителем в главном событии – это не имеет значения. Решение есть решение.

Важнее то, что мы, как фанаты, выиграли, поскольку имели честь наблюдать за одним из самых техничных выступлений в истории ММА, не говоря уже об абсолютном мужестве и воле к победе обоих бойцов.

Нытье в сети ничего не изменит – радуйтесь, что увидели такую эпическую битву, неблагодарные вы задницы», – написал Аспиналл в соцсетях.

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4 комментария

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Ян Дружинин
Это Волкановски закатил такой бой
Не был бы на эмоциях то выиграл бы без попыток тейкдауна на горячую голову
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Ussaev M
спасибо Том)
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ситинец
Битва было огненным
Ждём реванша
А нытики пусть и дальше ноют
+7
0
+7
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Luffy Die
полностью согласен
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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